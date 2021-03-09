لأول مرة منذ مغادرته البيت الأبيض.. ترامب يعود إلى نيويورك

عاد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامي، ليل أمس الاثنين إلى مدينة نيويورك (مسقط رأسه)، في زيارة هي الأولى منذ مغادرته البيت الأبيض.

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هذا ووصل ترامب في وقت متأخر من ليل أمس إلى برجه، بعيدا عن عدسات المصورين، فيما نشرت صحيفة "نيويورك بوست" صورة ظهر فيها ترامب على مقربة من برجه (برج ترامب الشهير) داخل سيارة، وهو يلوح بيده اليسرى من مقعده الخلفي.

ومع انتشار خبر وصول الرئيس السابق إلى المدينة، تجمع حوالى 20 شخصا من أنصاره، أمام البرج، وسط انتشار أمني كثيف، حيث رفع بعض المتظاهرين لافتة كتب عليها "نحن نحب ترامب"، فيما رفع آخرون علما عملاقا عليه شعار "ترامب 2024"، بحسب وكالة "فرانس برس".

تجدر الإشارة إلى أنه منذ انتهاء ولايته كرئيس للولايات المتحدة في 20 يناير الماضي، انتقل ترامب للإقامة في منتجعه "مارالاغو" بولاية فلوريدا، لكنه احتفظ مع ذلك بمقر سكنه السابق المؤلف من ثلاثة طوابق في أعلى برجه الكائن في الجادة الخامسة بحي مانهاتن بنيويورك.

المصدر: "فرانس برس"