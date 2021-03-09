صحفي تشيكي يصف "سبوتنيك V" بأنه أحد أفضل اللقاحات في العالم

انتقد الصحفي التشيكي، توماش زينكا، في صحيفة "Haló noviny" السلطات في الدول الأوروبية لعدم رغبتها في استخدام اللقاح الروسي المضاد لكورونا "سبوتنيك V".

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وفي سياق حديثه عن تجارب دول مختلفة في مكافحة انتشار الفيروس تطرق الصحفي التشيكي إلى ظهور "خط للمخبرين" في سلوفاكيا، حيث عُرض على المواطنين إبلاغ السلطات عن أولئك الذين ينتهكون قيود مكافحة الوباء.

وعلق على الفكرة قائلا إنها "سيئة، وعلى سبيل المثال، إذا تشاجرت مع أحد الجيران، أذهب واتصل بالشرطة وأخبرهم أني رأيته من دون قناع".

وأشاد الصحفي في الوقت ذاته بالسلوفاكيين لأنهم تمكنوا من الحصول على لقاح "سبوتنيك V" الروسي، واصفا إياه بأنه أحد أفضل اللقاحات.

وقال في هذا الشأن: "في كل مكان يتم الإشادة به. ومع ذلك، هناك دوائر معينة لا يمكنها القبول بذلك"، مضيفا في السياق أنه بسبب توريد اللقاح الروسي إلى سلوفاكيا حدث انقسام في الحكومة.

ولفت الصحفي التشيكي إلى أن "ما يدعو للسخرية أكثر في رأيي أن من يصرخ أعلى من الجميع ضد التطعيم هو حزب يحمل اسم (مع الناس)".

كما تحدث زينكا عن الإنجازات الروسية الأخرى في مجال مكافحة الوباء، مشيرا إلى أن العلماء الروس يعملون الآن على دواء "مير – 19" يشفي من فيروس كورونا، ويختبرون أيضا لقاحا يقي من العدوى لمدة تصل إلى 17 عاما، في حين يتم في جمهورية التشيك فقط بحث التطعيم السنوي بعقاقير "لا وجود لها"، وبمضادات حيوية لا يمكن الحصول عليها حتى بوصفة طبية.

المصدر: نوفوستي