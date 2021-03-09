بايدن يرشح امرأتين لتولي مناصب قيادية عسكرية..وهاريس تظهر لأول مرة كنائبة له بالأمم المتحدة

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن ترشيح امرأتين لتولي منصبين على رأس القيادة العسكرية، فيما ستظهر كامالا هاريس كنائبة له لأول مرة، في اجتماع المساواة بين الجنسين بالأمم المتحدة.

ورشح بايدن الجنرال في القوات الجوية الأمريكية جاكلين فان أوفوست، رئيسة للنقل اللوجستي، وهي المرأة الوحيدة برتبة جنرال بـ4 نجوم في الجيش الأمريكي.

كما رشح الجنرال لورا ريتشاردسون (3 نجوم) لقيادة القيادة الجنوبية، التي تغطي أمريكا الوسطى واللاتينية، ومن المتوقع أن تكسب نجمتها الرابعة.

وإذا تم تأكيد تعيين أوفوست وريتشاردسون من قبل مجلس الشيوخ، فستصبحان ثاني وثالث امرأة تشغل مثل هذه المناصب العسكرية العليا في الولايات المتحدة بعد لوري روبنسون، التي أصبحت أول امرأة تترأس قيادة عسكرية قبل تقاعدها في عام 2018.

وقال بايدن خلال تقديمهما في خطاب بالبيت الأبيض: "هاتان المرأتان صنعتا وظائف تظهر مهارة لا مثيل لها".

وأضاف: "اليوم هو اليوم العالمي للمرأة، ونحن بحاجة إلى رؤية وتقدير إنجازات هاتين المرأتين الرائدتين".

ومن المقرر أن تبدأ كامالا هاريس أول ظهور لها في الأمم المتحدة كنائبة لرئيس الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، في اجتماع سنوي للأمم المتحدة حول تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، إن "هاريس ستتحدث في الدورة الخامسة والستين للجنة وضع المرأة في 16 مارس".

المصدر: "لوفيغارو" + "رويترز"