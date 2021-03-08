الولايات المتحدة تمنع تركيا من بيع 30 مروحية إلى باكستان

قال إبراهيم قالين المتحدث باسم الرئيس التركي، إن الولايات المتحدة منعت توريد 30 طائرة هليكوبتر هجومية تركية الصنع من طراز ATAK إلى باكستان.

وأضاف قالين في تعليقه على العقوبات الأمريكية بسبب شراء أنقرة صواريخ "إس-400" الروسية، أن صفقة شراء باكستان للمروحيات التركية من المرجح الآن أن تكون من نصيب الصين.

ووكان المتحدث باسم الصناعات العسكرية التركية قد صرح أن تركيا وباكستان وقعتا عقدا في يوليو عام 2018، بشأن توريد 30 طائرة هليكوبتر تركية من طراز "ATAK"، مشيرا إلى أن هذه الصفقة تعد أكبر عقد في تاريخ تركيا في مجال تصدير الأسلحة، وتقدر قيمة الصفقة بنحو 1.5 مليار دولار.

المصدر: نوفوستي