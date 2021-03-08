إعلام عبري: وزير الطاقة الإسرائيلي يزور قبرص ومصر

أفادت مواقع إعلامية عبرية، بأن وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، سيجري زيارة تستغرق يومين، إلى قبرص ومصر، وسيجتمع هناك مع وزراء الطاقة، أعضاء منتدى غاز البحر المتوسط.

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وأشار موقع "i24news" الإسرائيلي نقلا عن هذه المواقع الإعلامية، إلى أنه في إطار هذه الزيارة، سيعمل يوفال شتاينتز على دفع مشاريع طاقة دولية ترتبط بالمنطقة، حيث سيرافقه في الزيارة عدد من كبار المسؤولين في وزارته.

ولفت "i24news" إلى أنه خلال زيارة القاهرة، يوم الثلاثاء المقبل، من المتوقع أن يشارك شتاينتز في اجتماع منتدى غاز حوض البحر الأبيض المتوسط (EMGF) لأول مرة، بعد التصديق على المنتدى كمنظمة دولية.

ومن المتوقع أن يوقع شتاينتز، اليوم الاثنين، مع نظيرته القبرصية، ناتشا فيليدس، ومع وزير الطاقة اليوناني، كونستانتينوس سكريكس، على مذكرة تفاهم لمد كابل الطاقة الكهربائية البحري الأوروبي-الآسيوي، إذ سيربط هذا الكابل بين شبكات كهربائية إسرائيلية، قبرصية، يونانية، وفقا لما نقله موقع "كول حاي" الإسرائيلي.

تجدر الإشارة إلى أن أعضاء المنتدى، وهم مصر، واليونان، وقبرص، وإيطاليا، وإسرائيل، والأردن، والسلطة الفلسطينية، سيناقشون طلبات انضمام دول جديدة الى المنتدى، وحتى الآن أعلن المنتدى أن فرنسا ترغب في الانضمام كعضو كامل، وأن الولايات المتحدة والإمارات ترغبان بالانضمام كمراقبين.

المصدر: "i24news"