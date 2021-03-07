 
مباشر

وصول دفعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي إلى غينيا

أخبار العالم

وصول دفعة من لقاح
Twitter@Russian_Emb_MKD
وصول شحنة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي إلى مطار كوناكري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/px4h

وصلت إلى غينيا مساء اليوم الأحد شحنة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي الواقي من فيروس كورونا المستجد، حسبما أوردت السفارة الروسية لدى كوناكري.

إقرأ المزيد
غينيا تجري محادثات مع روسيا حول توريد 400 ألف جرعة من لقاح
غينيا تجري محادثات مع روسيا حول توريد 400 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك V"

وأوضحت البعثة الدبلوماسية أن السفير الروسي لدى غينيا، فاديم رازوموفسكي، شارك في مراسم تقديم اللقاح إلى ممثلي جمهورية غينيا في مطار كوناكري، والتي حضرها أيضا كل من وزير النقل والمواصلات محمد كيتا والمدير العام لوكالة السلامة الصحية ساكوبا كيتا.

وأصبحت غينيا أول دولة إفريقية جنوبي الصحراء تبدأ استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي. وفي 16 يناير تلقاه رئيس الجمهورية ألفا كوندي البالغ 82 عاما من عمره، كما خضع أعضاء حكومة الجمهورية للتطعيم به أيضا.

وفي يناير الماضي وصلت الدفعة التجريبية من اللقاح الروسي إلى غينيا، حيث وافقت وكالة الأدوية الوطنية على استخدامه.

وسجلت في غينيا منذ بداية جائحة كورونا وحتى الآن 16420 إصابة بمرض "كوفيد-19" الناجم عن الفيروس، توفيت منها 93 حالة.

المصدر: "تاس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا