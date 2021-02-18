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غينيا تجري محادثات مع روسيا حول توريد 400 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك V"

الصحة

غينيا تجري محادثات مع روسيا حول توريد 400 ألف جرعة من لقاح
Sputnik
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أعلن وزير الصحة في غينيا، محمد لامين يانسان، أن بلاده تجري محادثات مع روسيا حاليا للحصول على 400 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي.

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وقال الوزير، اليوم الخميس، إن بلاده تتوقع أن يصل اللقاح الروسي إليها بحلول نهاية فبراير الجاري.

وقدمت روسيا سابقا 60 جرعة من لقاحها "سبوتنيك V" لهذه الدولة الواقعة غرب إفريقيا على أساس تجريبي. وكان رئيس غينيا، ألفا كوندي، وعدد من وزرائه بين أؤلئك الذي تم تطعيهم بهذا اللقاح.

المصدر: رويترز

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