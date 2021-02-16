توغو توجه طلبا رسميا إلى روسيا لتزويدها بلقاح "سبوتنيك V"

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن توغو توجهت بطلب رسمي إلى روسيا لتزويدها بلقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

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وقال لافروف بعد محادثاته مع وزير خارجية توغو، روبير ديوسي، في سان بطرسبورغ، اليوم الثلاثاء: "لقد توجه زملاؤنا من توغو إلينا بطلب رسمي حول تطوير التعاون في مجال توريد هذا اللقاح إلى بلادهم. ويجب اتخاذ عدد من الخطوات وتنفيذ الإجراءات (التنظيمية) داخل توغو. وفورا بعد حدوث ذلك سنكون جاهزين للقيام بخطوات عملية".

وذكر الوزير أن اللقاح الروسي تم تسجيله حتى الآن في 3 دول إفريقية وهي الجزائر وتونس وجمهورية غينيا. وأضاف: "كلما أسرعنا في تسجيل اللقاح (في توغو)، كلما أسرعنا في تحديد مواعيد استيراده".

من جهته قال ديوسي: "يجب حاليا إنهاء الإجراءات الإدارية المعينة. وبعد ذلك سنطلق عملية التسجيل. وسننتظر ظهور "سبوتنيك V" في بلادنا".

المصدر: تاس