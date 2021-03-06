البابا فرنسيس يدعو المؤمنين من كل الأديان لتحويل "أدوات الكراهية إلى أدوات سلام"

قال البابا فرنسيس، إنه "على المؤمنين من كل الأديان تحويل أدوات الكراهية إلى أدوات سلام"، مضيفا أن "من يؤمن بالله ليس له أعداء يقاتلهم سوى العداوة".

وفي تغريدتين له عبر "تويتر"، قال البابا: "علينا نحن إنسانية اليوم، وقبل كل شيء، نحن المؤمنين من كل الأديان، أن نحول أدوات الكراهية إلى أدوات سلام".

عَلَيْنا نَحْنُ إنْسانِيَّةَ اليوم، وَقَبْلَ كُلِّ شَيء، نَحنُ المُؤْمِنينَ مِن كُلِّ الأدْيان، أنْ نُحَوِّلَ أَدَواتِ الكَراهِيَةِ إلى أَدَواتِ سَلام. — البابا فرنسيس (@Pontifex_ar) March 6, 2021

وأضاف: "فمن أين يمكن أن يبدأ طريق السلام؟ بأن نعمل على ألا يكون لنا أعداء".

وتابع: "من يؤمن بالله ليس له أعداء يقاتلهم. له عدو واحد فقط، واقف على باب القلب ويقرع يريد الدخول: هو العداوة".

فَمِنْ أينَ يُمْكِنُ أنْ يَبْدأَ طَريقُ السَّلام؟ بأَنْ نَعْمَلَ علَى ألَّا يَكونَ لَنا أعْداء. وَمَن يُؤْمِنُ بالله، لَيْسَ لَهُ أعْداءٌ يُقاتِلُهُم. لَهُ عَدُوٌّ واحِدٌ فقط، واقِفٌ على بابِ القَلْبِ وَيَقْرَعُ يُريدُ الدُخُول: هُوَ العَداوَة. — البابا فرنسيس (@Pontifex_ar) March 6, 2021

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المصدر: RT