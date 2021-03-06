 
مباشر

البابا فرنسيس يدعو المؤمنين من كل الأديان لتحويل "أدوات الكراهية إلى أدوات سلام"

أخبار العالم

البابا فرنسيس يدعو المؤمنين من كل الأديان لتحويل
Reuters YARA NARDI
البابا فرنسيس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pwyl

قال البابا فرنسيس، إنه "على المؤمنين من كل الأديان تحويل أدوات الكراهية إلى أدوات سلام"، مضيفا أن "من يؤمن بالله ليس له أعداء يقاتلهم سوى العداوة".

وفي تغريدتين له عبر "تويتر"، قال البابا: "علينا نحن إنسانية اليوم، وقبل كل شيء، نحن المؤمنين من كل الأديان، أن نحول أدوات الكراهية إلى أدوات سلام".

وأضاف: "فمن أين يمكن أن يبدأ طريق السلام؟ بأن نعمل على ألا يكون لنا أعداء".

وتابع: "من يؤمن بالله ليس له أعداء يقاتلهم. له عدو واحد فقط، واقف على باب القلب ويقرع يريد الدخول: هو العداوة".

إقرأ المزيد
البابا فرنسيس: سأذهب إلى العراق لأنه لا يمكن خذل الناس مرة ثانية
البابا فرنسيس: سأذهب إلى العراق لأنه لا يمكن خذل الناس مرة ثانية

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا