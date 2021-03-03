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البابا فرنسيس: سأذهب إلى العراق لأنه لا يمكن خذل الناس مرة ثانية

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البابا فرنسيس: سأذهب إلى العراق لأنه لا يمكن خذل الناس مرة ثانية
KHALID AL-MOUSILY
رسمة للبابا فرنسيس والعلم العراقي على جدار
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أكد الباب فرنسيس، اليوم الأربعاء، أنه ذاهب إلى العراق، الذي لم يتمكن البابا الراحل، يوحنا بولس، من التوجه إليه عام 2000، لأنه "لا يمكن خذل الناس مرة ثانية".

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وناشد البابا فرنسيس، الذي من المقرر أن يتوجه إلى لعراق يوم الجمعة، "الدعاء والصلاة حتى تتم الزيارة بأفضل طريقة ممكنة وتحقق الثمار المرجوة".

هذا ولم يتطرق البابا إلى المشاكل الأمنية في العراق، حيث سقطت عشرة صواريخ على الأقل، اليوم الأربعاء، على قاعدة جوية تستضيف قوات أمريكية وعراقية، وأخرى تابعة للتحالف الدولي.

المصدر: "رويترز"

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