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زلزال بقوة 6.2 درجة قرب سواحل نيوزيلندا

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زلزال بقوة 6.2 درجة قرب سواحل نيوزيلندا
doc.govt.nz/Danica Stent
منطقة جزر كرماديك التابعة لنيوزلندا.
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وقع زلزال بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، في منطقة جزر كرماديك التابعة لنيوزيلندا والتي شهدت هزات أرضية قوية عدة خلال الأيام الأخيرة.

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وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الزلزال وقع في مياه المحيط الهادئ في حوالي الساعة 12:05 بتوقيت غرينيتش على عمق نحو 10 كيلومترات.

وسبق أن ضربت سلسلة زلازل تجاوزت قوتها 8 درجات خلال الأيام الماضية مناطق قرب سواحل نيوزيلندا، لكنها لم تسفر عن سقوط ضحايا حيث كانت بعيدة عن الأماكن السكنية.

المصدر: RT

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