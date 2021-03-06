زلزال بقوة 6.2 درجة قرب سواحل نيوزيلندا

وقع زلزال بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، في منطقة جزر كرماديك التابعة لنيوزيلندا والتي شهدت هزات أرضية قوية عدة خلال الأيام الأخيرة.

إقرأ المزيد

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الزلزال وقع في مياه المحيط الهادئ في حوالي الساعة 12:05 بتوقيت غرينيتش على عمق نحو 10 كيلومترات.

وسبق أن ضربت سلسلة زلازل تجاوزت قوتها 8 درجات خلال الأيام الماضية مناطق قرب سواحل نيوزيلندا، لكنها لم تسفر عن سقوط ضحايا حيث كانت بعيدة عن الأماكن السكنية.

المصدر: RT