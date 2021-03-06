صحيفة تكشف عن "خطط سرية بريطانية" حول المساعدات لعدة دول منها سوريا

نشرت صحيفة بريطانية أنه تم إجراء تخفيضات كبيرة في المساعدات الخارجية لكثير من أفقر دول العالم، في غضون أسابيع، وفقا لخطط حكومية سرية.

وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، بما وصفته بـ"خطط حكومية سرية من أعضاء في البرلمان، لإجراء تخفيضات كبيرة في المساعدات الخارجية لكثير من دول العالم".

وبموجب هذه الخطط سيتم خفض المساعدات بمقدار النصف لكل من سوريا والصومال والكونغو الديمقراطية ودولة جنوب السودان وليبيا ونيجيريا ولبنان، رغم "تفاقم الفقر الشديد والصراعات في ظل جائحة كورونا"، وفقا للصحيفة.

وتأتي هذه الخطط بعد خفض ما يقرب من 60% من المساعدات المقدمة "لليمن"، وتعتبر "أول دليل صارخ" على قرار رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الذي تعرض لانتقادات واسعة النطاق بعد قرار بخفض 4 مليارات جنيه إسترليني (5.5 مليار دولار) سنويا من ميزانية المساعدات الخارجية.

وتم الكشف عن خطط تخفيضات تصل إلى نسبة 88% للبنان "الذي لا يزال يترنح جراء انفجار ميناء بيروت العام الماضي" بحسب معلومات حصل عليها موقع الاستقصاء "أوبن ديموكراسي".

ووفقا للمعلومات التي اطلعت عليها الإندبندنت، فإن التخفيضات تشمل أيضا خططا لوقف ميزانية "CSSF" بأكملها في السودان، وهو صندوق لمكافحة الصراع وتعزيز الاستقرار والأمن، ويعد جزءا من برنامج المساعدات البريطانية للسودان.

وتمت إدانة الخطط من قبل أندرو ميتشل، وهو وزير التنمية الدولية السابق في حزب المحافظين، لأنها "تتعارض مع التعهد بحماية الإغاثة الإنسانية" من التخفيضات.

وحذرت منظمة "كريستيان إيد" في جنوب السودان من أن "التخفيضات على النطاق المبلغ عنها تأتي في وقت سيء بالنسبة لبلد يمر بأزمة".

من جهته، حذر محمود محمد حسن، مدير منظمة "إنقاذ الطفولة" في الصومال من أن "هذه التقارير أسوأ مما كنا نخشى، وإذا كانت صحيحة، فإن تأثيرها على الأطفال سيكون سيئا جدا".

ويتوقع أن تبدأ التخفيضات في أبريل المقبل. ويتوفر فقط حوالي 3.5 مليار جنيه استرليني لمشاريع المساعدات المباشرة، وحتى الآن ليس معروفا أي الدول التي "ستتعرض لأشد الأضرار"، وفقا للصحيفة.

وتظهر الأرقام التي حصلت عليها الإندبندنت أن نسب التخفيضات ستكون 88٪ في لبنان، و67٪ في سوريا، و63٪ في ليبيا، و60٪ في الصومال والكونغو الديمقراطية، و59٪ في دولة جنوب السودان، و58% في نيجيريا، و50% في غرب البلقان.

ومن وجهة نظر الإندبندنت ، فإنها تشمل أيضًا خططًا لإزالة "ميزانية CSSF بأكملها" في السودان، وصندوق الصراع والاستقرار والأمن الذي يعد جزءًا من برنامج المساعدات.

كما حذرت منظمة المعونة المسيحية في جنوب السودان من أن "التخفيضات على النطاق المبلغ عنها لا يمكن أن تأتي في وقت أسوأ بالنسبة لبلد يمر بأزمة".

قام أعضاء البرلمان البريطاني بمحاولات متكررة للحصول على تفاصيل التخفيضات المخطط لها ، ولكن تم رفضها من قبل وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية (FCDO).

وحذرت لجنة طوارئ الكوارث مؤخرا من المجاعة في العديد من تلك البلدان، حيث يغذي الوباء الأزمة الاقتصادية والإنسانية الحالية.

وقالت إن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في الصومال ارتفع بمقدار 700 ألف، وإن 190 ألف طفل لم يحصلوا على التطعيم في العام الماضي.

ورفضت FCDO التعليق على الأرقام ، لكنها قالت إن الوباء "أجبرنا على اتخاذ قرارات صعبة ولكنها ضرورية ، بما في ذلك التخفيض المؤقت للمبلغ الإجمالي الذي ننفقه على المساعدات".

المصدر: إندبندينت