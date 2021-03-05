بريطانيا.. إصابات جراء "حادث خطير" جنوب ويلز وأنباء عن عملية طعن

أعلنت الشرطة البريطانية أنها تتعامل حاليا مع "حادث خطير" أسفر عن وقوع إصابات في بلدة تريورتشي جنوب ويلز.

وكتبت شرطة جنوب ويلز على حسابها الرسمي في "تويتر" أن سيارات إسعاف وصلت إلى الشارع في البلدة الذي وقع فيه الحادث، مشيرة إلى أن أجهزة الأمن طوقت هذا الموقع ويتعين على المواطنين الابتعاد عنه حتى إشعار آخر والامتناع عن نشر إشاعات عن الحادث الذي لا يزال الغموض يلف ملابساته.

#INCIDENT | Police units are currently dealing with a serious incident which occurred in Baglan Street, Treorchy, @swpRCT, at approximately midday today.



Ambulance crews are also in attendance as the incident involves a number of casualties.



(1/2) pic.twitter.com/UR2jKE7WcC — South Wales Police (@swpolice) March 5, 2021

وأشارت قناة "سكاي نيوز" إلى ورود تقارير إعلامية محلية عن وصول مروحيتي إسعاف إلى موقع الحادث، فيما أكدت خدمة الإسعاف في ويلز إرسالها إلى البلدة سيارة إسعاف سريعة وثلاث سيارات إسعاف عادية وفريقا خاصا بالتصدي للطوارئ.

There are a number of casualties in Treorchy this afternoon as @swpolice deal with a “serious incident”.



Officers were called to Baglan Street at 12pm and are telling people to avoid the area.



📸 | Tristan O’Donnell pic.twitter.com/mTxCEcRnwh — Capital Wales News (@CapitalWALNews) March 5, 2021

في غضون ذلك، أفادت صحيفة "ذا صان" نقلا عن سكان محليين بأن الحادث المذكور عبارة عن عملية طعن وقعت في مطعم صيني، مضيفة أن أحد شهود العيان سمع عناصر للشرطة وهم تحدثوا عن سقوط قتيل وإصابة عدد من الأشخاص بجروح بليغة.

المصدر: RT + سكاي نيوز + ذا صان