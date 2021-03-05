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بريطانيا.. إصابات جراء "حادث خطير" جنوب ويلز وأنباء عن عملية طعن

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بريطانيا.. إصابات جراء
Reuters Russell Cheyne
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أعلنت الشرطة البريطانية أنها تتعامل حاليا مع "حادث خطير" أسفر عن وقوع إصابات في بلدة تريورتشي جنوب ويلز.

وكتبت شرطة جنوب ويلز على حسابها الرسمي في "تويتر" أن سيارات إسعاف وصلت إلى الشارع في البلدة الذي وقع فيه الحادث، مشيرة إلى أن أجهزة الأمن طوقت هذا الموقع ويتعين على المواطنين الابتعاد عنه حتى إشعار آخر والامتناع عن نشر إشاعات عن الحادث الذي لا يزال الغموض يلف ملابساته.

وأشارت قناة "سكاي نيوز" إلى ورود تقارير إعلامية محلية عن وصول مروحيتي إسعاف إلى موقع الحادث، فيما أكدت خدمة الإسعاف في ويلز إرسالها إلى البلدة سيارة إسعاف سريعة وثلاث سيارات إسعاف عادية وفريقا خاصا بالتصدي للطوارئ.

في غضون ذلك، أفادت صحيفة "ذا صان" نقلا عن سكان محليين بأن الحادث المذكور عبارة عن عملية طعن وقعت في مطعم صيني، مضيفة أن أحد شهود العيان سمع عناصر للشرطة وهم تحدثوا عن سقوط قتيل وإصابة عدد من الأشخاص بجروح بليغة.

المصدر: RT + سكاي نيوز + ذا صان

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