جنوب إفريقيا.. الحكم على كبير القضاة بالاعتذار عن تأييد إسرائيل

أمرت لجنة قضائية في جمهورية جنوب إفريقيا كبير القضاة، موغوينغ موغوينغ، بالاعتذار والتراجع عن تعليقات مؤيدة لإسرائيل كان قد أدلى بها العام الفائت.

وخلصت لجنة السلوك القضائي التي تولت التحقيق في تعليقات القاضي إثر تلقيها شكوى رسمية من قبل مجموعة مؤيدة لفلسطين، إلى أن أقواله "مهينة".

واعتبرت اللجنة في قرارها أنه "من المهم التراجع عن هذه الأقوال بدون تحفظ وسحبها من أجل إعادة الصورة العامة للسلطة القضائية إلى مكانها الصحيح". وقد صاغت اللجنة مسودة الاعتذار الذي تريده منه وطلبت منه تسليمه في غضون عشرة أيام.

وخلال ندوة عقدت عبر الإنترنت في شهر يونيو الفائت شاركت في تنظيمها صحيفة "جيروزاليم بوست" وكبير حاخامات جنوب إفريقيا، وارين غولدشتاين، أثار موغوينغ ضجة بعد إعلانه محبته وصلواته لإسرائيل، وقال إن جنوب إفريقيا "تحرم نفسها من فرصة رائعة لكي تكون مغيرة لقواعد اللعبة في الوضع الإسرائيلي ــ الفلسطيني".

تجدر الإشارة إلى أن جمهورية جنوب إفريقيا تدعم، بشكل علني، القضية الفلسطينية. وفي عام 2019، قامت بخفض تمثيلها الدبلوماسي في تل أبيب.

وكانت جنوب إفريقيا استدعت سفيرها في إسرائيل في مايو 2018 احتجاجا على مقتل 52 فلسطينيا في صدامات مع القوات الإسرائيلية أثناء احتجاج الفلسطينيين على نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

المصدر: news24 + RT