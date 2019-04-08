أعلنت وزيرة خارجية جمهورية جنوب إفريقيا، لينديوي سيسولو، أن بلادها خفضت مستوى تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل تنفيذا لقرار بهذا الشأن اتخذه قبل 16 شهرا الحزب الحاكم.

وقالت سيسولو أمس الأحد للصحفيين في جوهانسبورغ: "لن نعين ممثلا في إسرائيل على مستوى سفير"، مضيفة أن: "المكتب سيظل على مستوى مكتب ارتباط، وسيعمل هكذا".

وقرر حزب "المؤتمر الوطني الإفريقي" الحاكم في بريتوريا أن تخفض الحكومة، بصورة فورية وغير مشروطة، مستوى التمثيل الدبلوماسي في تل أبيب من سفارة إلى مكتب ارتباط.

وسبق للحزب الذي أسسه الراحل نيلسون مانديلا أن عبر مرارا عن دعمه للقضية الفلسطينية.

وكانت جنوب إفريقيا استدعت سفيرها في إسرائيل في مايو 2018 احتجاجا على مقتل 52 فلسطينيا في صدامات مع القوات الإسرائيلية أثناء احتجاج الفلسطينيين على نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

المصدر: أ ف ب