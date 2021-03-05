البابا فرانسيس يبدأ زيارة تاريخية إلى العراق

في أول زيارة تاريخية توجه البابا فرانسيس، اليوم الجمعة، إلى بغداد في زيارة ستستمر 4 أيام، سيحل خلالها في عدد من المحافظات، من بينها النجف، وذي قار، وأربيل، والموصل.

وتجري زيارة البابا إلى العراق وسط تدابير أمنية مشددة في بلد تمزقه النزاعات منذ سنين.

كما تتزامن هذه الزيارة إلى العراق مع تفشي وباء كورونا، حيث تجاوز عدد الإصابات في العراق الخمسة آلاف في يوم واحد، فيما تفرض السلطات إغلاقا تاما.

وأعلن البابا في رسالة وجهها إلى الشعب العراقي، امس الخميس، أنه سيقوم بأول رحلة إلى هذا البلد كحاج سلام وأمل.

وقال "أنا ذاهب كحاج لأدعو الرب من أجل العفو والمصالحة بعد سنوات من الحرب والإرهاب".

ومن المقرر أن يزور العاصمة بغداد، ثم محافظة النجف للقاء المرجع الديني الشيعي الأعلى، علي السيستاني، وكذلك سيزور محافظات أربيل ونينوى، ومدينة أور التاريخية في محافظة ذي قار بجنوب العراق، حيث مقام النبي إبراهيم.

المصدر: RT