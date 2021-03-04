إصدار تحذير من تسونامي بعد وقوع زلزال قوي قبالة نيوزيلندا

ذكر مركز التحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) في المحيط الهادي أنه أصدر تحذيرا من تسونامي بعد وقوع زلزال شدته 7.3 درجة شرق الجزيرة الشمالية في نيوزيلندا.

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وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قد ذكرت في بادئ الأمر أن شدة الزلزال 7.3 درجة قبل أن تعدله بالخفض إلى 6.9. وقالت إن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.

وقال مركز التحذير من أمواج المد في المحيط الهادي، إنه من المحتمل حدوث تسونامي في نطاق 300 كيلومتر من مركز الزلزال.

المصدر: رويترز