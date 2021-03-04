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مقتل طبيبة في انفجار قنبلة بشرق أفغانستان

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مقتل طبيبة في انفجار قنبلة بشرق أفغانستان
Reuters
جثة واحدة من ثلاث إعلاميات قتلن، في مستشفى في جلال آباد، أرشيف
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قال مسؤولون محليون بأفغانستان إن انفجار قنبلة بالطريق العام أسفر عن مقتل طبيبة بمدينة جلال آباد بشرق البلاد، وذلك بعد يومين من مقتل 3 عاملات بمجال الإعلام بالرصاص في المدينة نفسها.

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وقال عطا الله خوجياني، المتحدث باسم حاكم ولاية ننكرهار، حيث تقع مدينة جلال آباد، إن "الطبيبة كانت في طريقها إلى عملها في عربة ريكشا صباح اليوم الخميس عندما قتلت في الانفجار الذي أسفر أيضا عن إصابة طفل".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

ويوم الثلاثاء الماضي لقيت ثلاث فتيات تتراوح أعمارهن بين 18 و20 عاما من العاملات في محطة تلفزيونية خاصة، مصرعهن بالرصاص وهن في طريق العودة لبيوتهن، وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن ذلك الهجوم.

المصدر: رويترز

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