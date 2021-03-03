"داعش" يتبنى قتل ثلاث موظفات في تلفزيون بأفغانستان

تبنى تنظيم "داعش" قتل ثلاث موظفات في محطة تلفزيون أفغانية بالرصاص في جلال آباد بشرق البلاد أمس الثلاثاء، وفق موقع "سايت" الأمريكي المتخصص بمراقبة المواقع الإلكترونية "الجهادية".

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وبحسب الموقع، قال تنظيم "داعش": "جنود الخلافة استهدفوا ثلاث نساء صحافيات يعملن لإحدى وسائل الإعلام الموالية للحكومة الأفغانية المرتدة".

من جانبه، أشار المتحدث في مستشفى ننغرهار الإقليمي، زاهر عادل، إلى أنه تم نقل جثث الموظفات الثلاث إلى المستشفى، فيما أصيبت امرأتان أخريان بجروح أيضا، في حين أفاد مدير محطة "انيكاس تي في"، زلماي لطيفي، بأن الموظفات الثلاث قتلن في هجومين منفصلين، وقال: "لقد قتلن جميعهن...كن عائدات الى المنزل من المكتب سيرا حين تعرضن لإطلاق النار"، لافتا إلى أن النساء الثلاث يعملن جميعا في قسم الدبلجة بالتلفزيون.

كما علق الرئيس الأفغاني أشرف على هذه الحادثة قائلا: "مع هذه الهجمات الجبانة وعبر التسبب بالرعب، لا يمكن لحركة طالبان أن تسكت الأصوات التي تعبر عن نفسها بقوة للدفاع عن الجمهورية والنجاحات التي تحققت في العقدين الماضيين"، إذ أعلنت الشرطة عن توقيف مهاجم ينتمي إلى حركة "طالبان"، فيما نفت الحركة أي ضلوع لها في هذا الهجوم.

المصدر: "فرانس برس"