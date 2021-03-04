إجلاء السياح من معلم "تاج محل" في الهند بعد تهديد بتفخيخ المكان

أجلت السلطات الهندية أكثر من ألف سائح، صباح اليوم الخميس، من ساحة ضريح "تاج محل" في مدينة أجرا بشمال البلاد، بسبب تلقي تهديد بوقوع تفجير في تلك المنطقة.

#Tajmahal premises has been cleared for search operations by CISF and ASI after a threatening call at police Control room to blow the monument. @adgzoneagra@IpsBablooKumar@agrapolice@CISFHQrspic.twitter.com/EeTExLEu9B — Anuja Jaiswal (@AnujaJaiswalTOI) March 4, 2021

ونقلت صحيفة "هندوستان تايمز" عن مصادر في الشرطة المحلية، أنه تم إخلاء المكان فورا بعد مكالمة هاتفية من رجل مجهول حول تفخيخ هذا المعلم التاريخي.

وبحسب المصدر ذاته حاصرت الشرطة مجمع "تاج محل"، وبدأت عمليات بحث عن متفجرات في المكان.

المصدر: هندوستان تايمز