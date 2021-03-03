المبعوث الأمريكي الخاص يعود إلى الرياض لمزيد من المشاورات بشأن اليمن

قالت وزارة الخارجية الأمريكية مساء يوم الأربعاء، إن المبعوث الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ عاد إلى الرياض لمزيد من المشاورات مع السعودية بشأن اليمن.

إقرأ المزيد

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس، في إفادة صحفية يوم الأربعاء بأن تيموثي ليندركينغ عاد إلى الرياض لإجراء مزيد من المشاورات مع المملكة بشأن حل الصراع في اليمن.

وأضاف برايس أن ليندركينغ التقى مع مسؤولين حكوميين كبار ومبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن غريفيث خلال زيارة للمنطقة.

وأحجم عن الكشف عما إذا كان غريفيث التقى بممثلين عن الحوثيين.

وفي وقت سابق، قال مصدران مطلعان على الأمر لـ"رويترز" إن ليندركينغ وكبير مفاوضي الحوثيين محمد عبد السلام، عقدا أول اجتماع مباشر في العاصمة العمانية مسقط في 26 فبراير.

ويأتي هذا النبأ بعد يوم من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قياديين اثنين في "أنصار الله"، على خلفية تكثيف الجماعة هجماتها على السعودية وتفعيل زحفها العسكري على مأرب.

المصدر: رويترز