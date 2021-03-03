سيئول.. العثور على جثة الجندي السابق المتحول جنسيا في منزله

أعلنت الشرطة الكورية الجنوبية، العثور على جثة بيون هي-سو (23 عاما) في منزله، وهو جندي سابق أجرى جراحة تحول جنسي إلى أنثى وتم تسريحه من الجيش العام الماضي.

وأشارت إلى فتح تحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته، من دون إضافة المزيد من التفاصيل.

واتخذ الجيش قرار تسريح بيون في يناير من العام الماضي، موضحا أن "الجراحة التي خضع لها لإزالة الأعضاء التناسلية الذكرية جعلته ينتمي إلى المستوى 3 من الإعاقة الجسدية، بموجب القوانين العسكرية".

ورفض الجيش في يوليو الماضي، التماس بيون للسماح لها بالعودة إلى الخدمة العسكرية بعد التحول الجنسي، الأمر الذي دفع بـبيون إلى رفع دعوى إدارية ضد القرار في الشهر التالي بحجة أنه غير دستوري.

من جهتها، أشارت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا الجنوبية في ديسمبر الماضي، إلى أن "قرار الجيش بعدم السماح للجندي السابق، والذي كان يحمل رتبة رقيب أول، بمواصلة الخدمة في الجيش بعد التحول الجنسي إلى أنثى ليس له أسباب قانونية".

وجاء رأي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بعد أن قدم مركز حقوق الإنسان العسكري في كوريا الجنوبية، وهو منظمة مدنية، التماسا يزعم أن تسريح بيون القسري يعد "تمييزا" ضد المتحولين جنسيا.

وجذبت القضية اهتماما كبيرا، كونه أول جندي كوري جنوبي يخضع لجراحة التحول الجنسي أثناء الخدمة.

المصدر: "يونهاب"