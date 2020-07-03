كوريا الجنوبية ترفض السماح بعودة جندي متحول جنسيا

أفاد مسؤولون في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة بأن القوات العسكرية قررت عدم السماح بعودة ضابط صف سابق تم تسريحه قسرا بعد إجرائه جراحة تغيير الجنس إلى الجيش.

وقدمت بيون هي-سو (22 عاما) التماسا إلى الجيش في فبراير بعد أن حكمت اللجنة العسكرية في الشهر السابق بناء على فحص طبي بأنها غير قادرة على الاستمرار في الخدمة العسكرية.

وكانت بيون قد خضعت للجراحة المذكورة في وقت متأخر من العام السابق في تايلاند، وأعربت عن رغبتها في الاستمرار في الخدمة كجندية.

وعقد الجيش جلسة للجنة شؤون الموظفين للبت في الالتماس يوم الاثنين وتم إبلاغ بيون بالنتيجة اليوم الجمعة.

وفي هذا الصدد أفاد الجيش في بيان بأنه "تم اتخاذ قرار التسريح في يناير من العام الجاري على نحو قانوني وذلك وفقا لمعايير الفحص الطبي وإجراءات التسريح بناء على قانون إدارة الأفراد العسكريين الحالي. ولم يتم إثبات عدم شرعية قرار التسريح".

وفي يناير صرح الجيش بأن هذه الحالة "تشكل سببا في عدم قدرة الجندي على الاستمرار في الخدمة" ما يعزى لإعاقات جسدية وعقلية.

وكانت بيون قد صرحت بأنه إذا تم رفض الالتماس فسترفع الأمر إلى القضاء، مصرحة بأنها ستتحدى القرار "حتى النهاية".

يشار إلى أن بيون هي أول جندي في الخدمة يجري جراحة تغير جنسي أثناء خدمته. وفي الوقت الحالي، لا توجد لوائح محددة للتعامل مع هذه الحالات.

المصدر: يونهاب