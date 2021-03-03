البحرين وإسرائيل تناقشان فرص الاستثمار

أعلنت سفارة البحرين في الولايات المتحدة أن الرئيس التنفيذي لصناديق الثروة السيادية في البحرين ناقش فرص الاستثمار مع رئيس المجلس الاقتصادي الوطني في إسرائيل، اليوم الأربعاء.

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وقالت وكالة أنباء البحرين، إن الرئيس التنفيذي لصناديق الثروة السيادية في البحرين خالد الرميحي اجتمع اليوم الأربعاء عبر الفيديو، مع البروفيسور آفي سمحون، رئيس المجلس الاقتصادي الوطني الإسرائيلي والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والسيد ليور فاربر، نائب المدير العام لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي للشؤون الداخلية، لمناقشة فرص الاستثمار والمزيد من التعاون.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الفرص القطاعية المختلفة والمشاريع المشتركة المحتملة التي يمكن أن تقدم آفاق النمو والتنمية المستقبلية لكلا البلدين.

المصدر: بنا