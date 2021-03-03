ميانمار.. تهمتان جديدتان للرئيس المعزول

أفاد موانج زاو، محامي رئيس ميانمار المعزول، وين منت، بأن موكله يواجه تهمتين جديدتين، إحداهما "انتهاك الدستور"، التي تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات.

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وأشار موانج زاو إلى أنه "لم يعرف لحد الآن، موعد محاكمة الرئيس وين مينت".

من جهة أخرى، قالت وسائل إعلام حكومية في ميانمار إن وزير الخارجية الذي عينه الجيش، حضر اجتماعا لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، شهد "تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية"، في حين أن التقرير الذي نشرته صحيفة "غلوبال نيو لايت أوف ميانمار"، لم يذكر الغرض من الاجتماع الخاص، ولم يعرض لتفاصيل ما بحثه خلاله وزراء خارجية المنطقة.

كما قالت الصحيفة إن وزير خارجية ميانمار "أبلغ الاجتماع بمخالفات التصويت التي شابت انتخابات العام الماضي، وبخطط الحكومة العسكرية".

يذكر أن العسكريين استولوا على السلطة في ميانمار يوم 1 فبراير، وأعلنوا حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام واحد، واعتقلوا القيادة المدنية للبلاد، بمن فيهم الرئيس، وين منت، وزعيمة الحزب الحاكم، أونغ سان سو تشي، وأعلنوا عن مخالفات أثناء الانتخابات العامة الأخيرة في البلاد التي جرت في نوفمبر 2020.

وتشهد ميانمار احتجاجات واسعة ضد الحكام العسكريين، بينما تدعو الأمم المتحدة لعودة الحكم المدني في البلاد والإفراج عن المعتقلين.

المصدر: "رويترز"