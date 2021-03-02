ميانمار.. صحفي يبث على الهواء إطلاق الشرطة النار أثناء اعتقاله (فيديو)

بث صحفي من ميانمار على الهواء مباشرة إطلاق الشرطة النار بالقرب من شقته أثناء اعتقاله في حملة على المتظاهرين ضد الحكم العسكري.

وسمع كاونغ ميات هلينغ، مراسل محطة "صوت بورما الديمقراطي" وهو يصرخ في المقطع الذي تم تصويره في بلدة ميكي الساحلية الجنوبية "النجدة.. النجدة.. إنهم يطلقون النار علي".

وتم تصوير المقطع من شرفة بالطابق الأول مع تسليط الشرطة ضوءا من الشارع في الأسفل ومطالبته بالنزول.

وسمع صوت شخص يسحب الباب الأمامي على ما يبدو ثم خيمت سحابة من الدخان على الشرفة مصحوبة بأصوات تبدو كصوت إطلاق نار.

وأكدت المحطة في بيان اعتقال كاونغ ميات هلينغ. ودعت إلى الإفراج عنه وإطلاق سراح الصحفيين المحتجزين الآخرين.

وقال ضابط رد على الهاتف في مركز شرطة بلدة ميكي إنه لم يتم تأكيد أنباء اعتقال الصحفي ثم أغلق الهاتف.

وتم اعتقال 6 صحفيين خلال الاحتجاجات في مدينة يانغون الرئيسية في الأيام الأخيرة.

DVB correspondent Aung Kyaw (b) Kaung Myat Hlaing was violently arrested by police and army at his home in Myeik Township at around 10:30 last night.



The last broadcast at the time of his arrest#WhatsHappeninglnMyanmar#March1Couppic.twitter.com/TqleGtdlwr — Yu Ya Khin Pon (@YuYaKhinPon2) March 2, 2021

Armed forces shot violent in Hlaing Township

In DVB's video,armed forces will see the arrest of the public.

TW:gunshots#Mar2Coup#WhatsHappeningInMyanmarpic.twitter.com/S8mLsnzHDH — Myat Kaung Khant (@MyatKau85377447) March 2, 2021

المصدر: رويترز