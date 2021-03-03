"كوفاكس" يقرر تسليم كوريا الشمالية أكثر من 1.6 مليون لقاح كورونا بحلول مايو

قال برنامج "كوفاكس" التابع لمنظمة الصحة العالمية، والخاص بتوزيع اللقاحات ضد فيروس كورونا، إنه قرر تسليم 1.6 مليون جرعة من لقاح كورونا إلى كوريا الشمالية بحلول مايو المقبل.

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وأشار "كوفاكس" إلى أنه يخطط لتسليم هذه الجرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في الفترة ما بين فبراير ومايو من هذا العام، حيث ستتلقى كوريا الشمالية لقاح "أسترازينيكا-أكسفورد" المنتج من قبل الشركة الهندية "سيروم إنستيتيوت أوف إنديا" (Serum Institute of India)، الذي يجب إعطاء جرعتين منه بفاصل زمني يتراوح بين 8 و12 أسبوعا.

جدير بالذكر أن كوريا الشمالية تعتبر ضمن 92 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل ستتلقى اللقاحات المضادة لفيروس كورونا مجانا من خلال آلية "كوفاكس".

كما سيسلم "كوفاكس" نحو 2.1 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا-أكسفورد" المضاد لفيروس كورونا، و117 ألف جرعة من لقاح "فايزر-بيونتك" ضد فيروس كورونا إلى كوريا الجنوبية، في نفس الفترة، إذ أوضح برنامج منظمة الصحة العالمية أنه من المتوقع أن يقدم 237 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا-أكسفورد" المضاد لفيروس كورونا، و1.2 مليون جرعة من لقاح "فايزر-بيونتك" ضد هذا الفيروس، إلى 142 دولة في العالم.

المصدر: "يونهاب"