كوريا الجنوبية تحقق في حالتي وفاة بعد تلقي لقاح "أسترازينيكا"

أعلنت السلطات الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، أنها تحقق في وفاة شخصين توفيا في غضون أيام من تلقي لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا.

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وأفادت وكالة أنباء "يونهاب" بأن مريضا يبلغ من العمر 63 عاما، مصاب بمرض دماغي وعائي ظهرت عليه أعراض، بما في ذلك ارتفاع في درجة الحرارة، بعد إعطائه لقاح "أسترازينيكا"، وقد نقل يوم الثلاثاء إلى مستشفى أكبر، لكنه توفي بعدما ظهرت عليه أعراض تسمم الدم والالتهاب الرئوي.

ولفتت "يونهاب" إلى أن شخصا آخر في الخمسينيات من عمره مصاب باضطراب في القلب ومرض السكري توفي يوم الأربعاء بعد إصابته بنوبات قلبية متعددة، بعدما تلقى نفس اللقاح في اليوم السابق.

وقال مسؤول بالوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (KDCA) إنه يحقق في سبب الوفيات، لكنه لم يخض في تفاصيل أو يؤكد تفاصيل تقرير وكالة "يونهاب" للأنباء.

بدورها، قالت متحدثة باسم AstraZeneca في سيئول إن الشركة ليس لديها تعليق في الوقت الحالي.

وبدأت كوريا الجنوبية في تطعيم سكانها الأسبوع الماضي. وبحلول منتصف ليل الثلاثاء، تلقى 85904 أشخاص أولى جرعات لقاح AstraZeneca، وحصل 1524 على جرعات من شركة Pfizer، حسبما ذكرت KDCA في بيان.

يأتي ذلك، بعدما كان رئيس الوزراء الكوري الجنوبي جونغ سيه-غيون وجه تعليماته إلى المسؤولين بمراجعة التصديق على تطعيم من تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر بلقاح "أسترازينيكا"، حيث تمنع كوريا تلقيح من يبلغون 65 عاما أو أكثر بهذا اللقاح.

وقال رئيس الوزراء خلال اجتماع يومي للوكالات المعنية بالاستجابة لفيروس كورونا إن تعليماته قائمة على تصديق فرنسا مؤخرا على استخدام اللقاح مع ممن تراوح أعمارهم ما بين 65 عاما و 74 عاما، والمراجعة الألمانية الجارية حاليا على تلقيح من يبلغون 65 عاما أو أكثر باللقاح، مؤكدا أنه لن يكون هناك تأجيل في محاولة البلاد الوصول إلى مناعة القطيع بحلول نوفمبر.

المصدر: رويترز + يونهاب