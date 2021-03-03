إيلون موسك يعلن أنه بصدد إنشاء مدينة "ستاربيز" في تكساس الأمريكية

أعلن الملياردير الأمريكي، إيلون موسك، أنه بصدد إنشاء مدينة جديدة في ولاية تكساس الأمريكية.

وفي سلسلة تغريدات له عبر "تويتر"، قال موسك إنه "يتم إنشاء مدينة ستاربيز بولاية تكساس".

Creating the city of Starbase, Texas — Elon Musk (@elonmusk) March 2, 2021

وفي معرض رده على التعليقات على التغريدة، أضاف أن مدينة ستاربيس ستشمل مساحة أكبر بكثير من قرية بوكا تشيكا، حيث يقع SpaceX cosmodrome.

وأشار إلى أن مدينته هذه ستعامل الكلاب معاملة حسنة "جدا"، وسيحمل زعيمهم لقب "دوج".

Very much so & its leader shall be The Doge https://t.co/VXmuW5c0y9 — Elon Musk (@elonmusk) March 2, 2021

ولفت موسك إلى أن المدينة ستحقق نجاحا كبيرا، معربا عن سعادته لإطلاق هذا الحدث، مؤكدا أن "الجميع سيحصلون على فرصة عادلة".

The city will be a huge success!



As I promised 5̗0̧̧̗0̧0̧B̗̗Ţ̧̗̗C̗̗ to be ģ̗i̧ven away



I am glad to present this special event!



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Every one gets a fair chance!! — EIoṉ Musⱪ ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ (@alexyourlight) March 2, 2021

المصدر: RT