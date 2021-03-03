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إيلون موسك يعلن أنه بصدد إنشاء مدينة "ستاربيز" في تكساس الأمريكية

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إيلون موسك يعلن أنه بصدد إنشاء مدينة
Reuters Mike Blake
رائد الأعمال الأمريكي إيلون موسك
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أعلن الملياردير الأمريكي، إيلون موسك، أنه بصدد إنشاء مدينة جديدة في ولاية تكساس الأمريكية.

وفي سلسلة تغريدات له عبر "تويتر"، قال موسك إنه "يتم إنشاء مدينة ستاربيز بولاية تكساس".

وفي معرض رده على التعليقات على التغريدة، أضاف أن مدينة ستاربيس ستشمل مساحة أكبر بكثير من قرية بوكا تشيكا، حيث يقع SpaceX cosmodrome.

وأشار إلى أن مدينته هذه ستعامل الكلاب معاملة حسنة "جدا"، وسيحمل زعيمهم لقب "دوج".

ولفت موسك إلى أن المدينة ستحقق نجاحا كبيرا، معربا عن سعادته لإطلاق هذا الحدث، مؤكدا أن "الجميع سيحصلون على فرصة عادلة".

المصدر: RT

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