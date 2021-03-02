خامنئي يغرد مجددا عن تخصيب اليورانيوم

نشر المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي مساء يوم الثلاثاء، تغريدة على "تويتر" تحدث فيها مجددا عن تخصيب اليورانيوم.

وقال المرشد الأعلى في إيران إن التخصيب من احتياجات إيران.. وما تحتاجه البلاد اليوم وفي المستقبل ستناله".

وأضاف "بالتأكيد لن نسمح لأي شخص بإكراه أو ترهيب إيران في هذا الصدد".

وتابع قائلا: "إنهم يريدون إجبار إيران على التراجع، لكن الجمهورية الإسلامية لن تتراجع".

Enrichment is one of Iran’s needs. And that which the country needs today & in the future, we will obtain, with God's help.

We definitely won't let anyone coerce or intimidate Iran in this regard. They want to force Iran to back down, but the Islamic Republic won't back down. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) March 2, 2021

وأفاد خامنئي بأنه عندما ينتهي النفط سيصبح من الشائع استخدام الطاقة النووية التي هي أنظف وأرخص في الإنتاج، مضيفا أن عملية الإثراء لا يمكن أن تبدأ في ذلك الوقت بل إيران تحتاج أن تبدأ في ذلك اليوم.

وذكر أن الغرب المتغطرس يريد أن تعتمد إيران عليهم في اليوم الذي تحتاج فيه للطاقة النووية.

When oil finishes, it will become common to use nuclear energy that is cleaner & cheaper to produce. Enrichment can't start at that time; we need to start today. The Arrogant West wants Iran to be dependent on them the day it needs nuclear energy. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) March 2, 2021

وقال المرشد الأعلى "الغرب يأخذ براميل وبراميل من النفط الآن بسعر منخفض ومع ذلك لا يزال يطالب بالمزيد!.. إذا كانوا يملكون النفط وأردنا شراءه يبيعونه لنا في زجاجات بأسعار مرتفعة! يريدون فعل ذلك بالطاقة النووية. لا!.. التخصيب من احتياجاتنا".

The West is taking barrels & barrels of oil now at a low price & yet still making more demands! If they owned the oil & we wanted to buy from them, they would sell it to us in bottles at high prices! They want to do this with nuclear energy. No! Enrichment is one of our needs. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) March 2, 2021

المصدر: RT