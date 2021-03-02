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مصرع 21 شخصا في سقوط حافلة في واد ببوليفيا

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مصرع 21 شخصا في سقوط حافلة في واد ببوليفيا
AFP HO / ANDINA
حادث سير في بوليفيا - أرشيف
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أكدت الشرطة البوليفية الثلاثاء، مصرع 21 شخصا على الأقل في حادث سقوط حافلة ركاب في واد من ارتفاع 70 مترا.

ونقلت صحيفة "لوس تيمبوس" البوليفية عن الشرطة قولها، إن "الحافلة كان يستقلها على الأقل 45 راكبا".

وأضافت: "من المحتمل أن رجال الإنقاذ لم يعثروا على جميع جثث الضحايا".

وأشارت إلى استمرار أعمال الإنقاذ حيث يتوقع العثور على المزيد من الضحايا عقب رفع الحافلة من موقع الحادث.

المصدر: RT

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