مصرع 21 شخصا في سقوط حافلة في واد ببوليفيا

أكدت الشرطة البوليفية الثلاثاء، مصرع 21 شخصا على الأقل في حادث سقوط حافلة ركاب في واد من ارتفاع 70 مترا.

ونقلت صحيفة "لوس تيمبوس" البوليفية عن الشرطة قولها، إن "الحافلة كان يستقلها على الأقل 45 راكبا".

وأضافت: "من المحتمل أن رجال الإنقاذ لم يعثروا على جميع جثث الضحايا".

Suben a 21 los muertos por embarrancamiento en Cañadónhttps://t.co/gGf973cMKwpic.twitter.com/Hoh8jtnZTv — Los Tiempos (@LosTiemposBol) March 2, 2021

وأشارت إلى استمرار أعمال الإنقاذ حيث يتوقع العثور على المزيد من الضحايا عقب رفع الحافلة من موقع الحادث.

المصدر: RT