وسائل إعلام إيرانية: هجوم مسلح لتنظيم "جيش العدل" يستهدف سيارة للحرس الثوري جنوب شرق البلاد

أفادت وسائل إعلام إيرانية يوم الثلاثاء، بأن تنظيم "جيش العدل" نفذ هجوما مسلحا استهدف سيارة للحرس الثوري بمدينة سراوان جنوب شرق إيران.

وقال التلفزیون الإيراني إن الهجوم استهدف حافلة تقل قوات من الوحدة الهندسية التابعة للحرس الثوري.

وصرح محمد هادي مرعشي نائب حاكم إقليم سيستان بلوشستان للشؤون الأمنية والعسكرية بأن الهجوم المسلح وقع في منطقة كشتغان ببلدة بم بشت بمحافظة سراوان.

يذكر أن مدينة سراوان ومناطق أخرى بالإقليم شهدت الأسبوع الماضي اضطرابات وهجمات على خلفية مقتل مهربي الوقود على الحدود مع باكستان.

و"جيش العدل" منظمة وجماعة معارضة إسلامية في إقليم سيستان وبلوتشستان في إيران، بدأت نشاطها بعد أشهر من إعدام عبد الملك ريغي زعيم حركة "جند الله" البلوشية بعد اعتقاله خلال محاولته السفر إلى قرقيزستان عبر إرغام الطائرة التي كانت تقله على الهبوط في بندر عباس جنوبي البلد.

و"جيش العدل" هو منظمة إرهابية محددة من قبل إيران والهند واليابان.

ونفذت إيران في 20 يونيو 2010 حكم الإعدام شنقا بحق عبد الملك ريغي زعيم جماعة "جند الله" السنية المتمردة على الحكومة الإيرانية.

وتتهم السلطات الإيرانية ريغي بتنظيم جرائم قتل جماعي واعتداءات مسلحة واختطاف أشخاص وأعمال إرهابية.

وتربط إيران بين جماعة "جند الله" وتنظيم "القاعدة" وتتهم بريطانيا والولايات المتحدة بدعم الجماعة لتقويض استقرار البلاد.

من جانبها تتهم جماعة "جند الله" التي تجري عملياتها المسلحة في إقليم سيستان وبلوشستان الإيراني وبلوشستان الباكستاني، الحكومة الإيرانية بالتمييز ضد السنة.

المصدر: RT + وسائل إعلام إيرانية