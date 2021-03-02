المكسيك.. لا اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن مشاركة اللقاح

قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إنه على الرغم من عدم توصله إلى اتفاق مع نظيره الأمريكي جو بايدن بشأن تبادل لقاحات كورونا، فإن البلدين سيدرسان الاحتمالات.

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وأضاف لوبيز أوبرادور في مؤتمر صحفي دوري، بعد يوم من اجتماع افتراضي بينه وبين بايدن، أن الأخير أظهر تفهما كبيرا لموقف المكسيك واتفق الجانبان على مواصلة المحادثات.

وكان البيت الأبيض أعلن عدم وجود خطط لدى الولايات المتحدة لمشاركة جزء من إمدادات لقاح كورونا مع أي دولة حتى الآن.

وقالت المتحدثة جين بساكي، إن "بايدن يركز على ضمان إتاحة اللقاحات لكل مواطن أمريكي، وهذا هو تركيزنا الآن".

وتابعت: "إدارة بايدن تركز على الانتعاش الاقتصادي والتأكد من أن المكسيك وكندا آمنتان بما يكفي لفتح حدودهما أمام الولايات المتحدة".

المصدر: رويترز