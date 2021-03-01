البيت الأبيض: لا خطط لدينا لمشاركة لقاح كورونا مع أي دولة

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، عدم وجود خطط لدى الولايات المتحدة لمشاركة جزء من إمدادات لقاح كورونا مع أي دولة حتى الآن.

وأوضحت بساكي في مؤتمر صحفي، ردا على سؤال حول إمكانية طلب الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور من نظيره الأمريكي جو بايدن مشاركة بلاده جزءا من إمدادات لقاح فيروس كورونا، أن "بايدن لا يفكر في هذا الأمر".

وأضافت: "بايدن أوضح أنه يركز على ضمان إتاحة اللقاحات لكل مواطن أمريكي، وهذا هو تركيزنا الآن".

وتابعت: "إدارة بايدن تركز على الانتعاش الاقتصادي والتأكد من أن المكسيك وكندا آمنتان بما يكفي لفتح حدودهما أمام الولايات المتحدة".

المصدر: "CNN"