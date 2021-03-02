واشنطن وسيئول تتشاوران حول السياسة الأمريكية الجديدة تجاه كوريا الشمالية

قالت كوريا الجنوبية، إن كبيري مسؤولي الأمن القومي في البلاد، سوه هون، تشاور مع واشنطن حول مراجعة إدارة الرئيس الجديد، جو بايدن، السياسة الأمريكية تجاه كوريا الشمالية.

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وأفاد كانغ مين سوك المتحدث باسم البيت الأزرق، بأن سوه هون، مدير الأمن القومي في البيت الأزرق، قيم مع مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، الأوضاع الأمنية في شبه الجزيرة الكورية، وأنهما تبادلا المعلومات حول مراجعة واشنطن الجارية لاستراتيجيتها تجاه كوريا الشمالية.

ولفت إلى أن هذه المشاورات جرت خلال محادثة هاتفية استمرت نحو ساعة.

كما أشار البيت الأزرق إلى أن الجانبين اتفقا على مواصلة التنسيق الوثيق من أجل إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي وإرساء السلام الدائم، وأنهما اتفقا على تقوية التحالف اعتمادا على القيم المشتركة"، موضحا أن الجانبين أجريا مباحثات حول سبل التعاون فيما يخص جائحة كورونا، وكذلك القضايا الإقليمية والعالمية.

في الجهة الأخرى، صرح البيت الأبيض بأن سوه وسوليفان أكدا مجددا على قوة التحالف، والتزامهما المشترك بالتنسيق عن كثب حول الشأن الكوري الشمالي وأهمية الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين، وأنهما ركزا على مجموعة من أولويات السياسة الخارجية المشتركة بما يشمل معالجة جائحة كورونا، والتغير المناخي".

وتعد هذه ثاني محادثة هاتفية تجمع مسؤولين من الجانبين، بعد مكالمة سابقة في يوم 23 يناير، أي بعد فترة وجيزة من انطلاق الإدارة الأمريكية الجديدة.

المصدر: "يونهاب"