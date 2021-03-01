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المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة: أتطلع للتعامل مع نيبينزيا

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المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة: أتطلع للتعامل مع نيبينزيا
Reuters POOL
المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة ليندا توماس - غرينفيلد
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أكدت المندوبة الأمريكية الدائمة بالأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، تطلعها للتعامل مع نظيرها الروسي فاسيلي نيبينزيا، مشيرة إلى أن لدى موسكو وواشنطن خلافات ومجالات للتعاون المشترك.

وقالت: "التقيت بالممثل الدائم لروسيا الأسبوع الماضي، وأتطلع إلى العمل معه".

وأضافت: "لدينا خلافات، ومعظم الناس يعرفون ما هي، ولكن لدينا أيضا مجالات نأمل أن نتمكن فيها من العمل مع الروس على وجه الخصوص، بينما نعمل معا في مجلس الأمن لتحقيق السلام والازدهار والأمن للعالم".

وأشارت إلى أنه "من الضروري أن يجد الطرفان لغة مشتركة".

المصدر: "نوفوستي"

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