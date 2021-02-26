السفيرة الأمريكية الجديدة بالأمم المتحدة تتسلم مهامها قبل أيام من رئاسة بلادها لمجلس الأمن

تسلمت السفيرة الأمريكية الجديدة بالأمم المتحدة ليندا توماس-جرينفيلد مهامها، وباشرت العمل، لدى وصولها إلى نيويورك أمس الخميس، قبل أيام من رئاسة بلادها لمجلس الأمن الدولي.

إقرأ المزيد

وخلال جلسة اعتماد ترشيحها بمجلس الشيوخ هذا الشهر، شددت توماس-جرينفيلد على أهمية عودة الولايات المتحدة للتواصل مع الكيان الدولي الذي يضم 193 عضوا من أجل التصدي لمساعي الصين "لفرض أجندة شمولية".

وقالت توماس-جرينفيلد "نحن ندرك تماما العمل الصعب المطلوب إنجازه.. من النهوض بحقوق الإنسان إلى إصلاح الأمم المتحدة نفسها إلى معالجة الصراعات حول العالم، القديم منها والحديث".

وتوماس-جرينفيلد (35 عاما) محنكة في الشؤون الخارجية الأمريكية وعملت في أربع قارات أبرزها إفريقيا.

وتتولى الولايات المتحدة في مارس الرئاسة الدورية الشهرية للمجلس الذي يضم 15 عضوا.

وكان الرئيس السابق دونالد ترامب قد تراجع بالدور الأمريكي في المنظمات الدولية في إطار سياسة "أمريكا أولا" التي انتهجها، فأعلن خططا للانسحاب من منظمة الصحة العالمية وخرج من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" ومن اتفاق عالمي للتغير المناخي ومن اتفاق إيران النووي.

المصدر: رويترز