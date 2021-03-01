مساعد وزير الخارجية الإيراني: المساعي لإصدار قرار ضد إيران في اجتماع حكام الوكالة سلوك غير بناء

شدد عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية الإيراني، اليوم الاثنين، على أن المساعي لإصدار قرار ضد إيران في اجتماع حكام الوكالة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سلوك غير بناء.

وصرح عراقجي بأن أي قرار ضد إيران يصدر عن اجتماع مجلس حكام الوكالة يشكل تهديدا للفرص الدبلوماسية المتاحة، لاسيما عقب الاتفاق الأخير بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

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كما أكد أن "إلغاء كامل الحظر اللاقانوني والجائر عن إيران باعتباره شرطا أساسيا لعودة إيران إلى كامل التزاماتها في إطار الاتفاق النووي".

بدوره، أشار وكيل وزارة الشؤون الأوروبية والدولية في النمسا إلى مواقف بلاده لدعم الاتفاق النووي، كما أعرب عن ترحيبه للاتفاق المبرم بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال زيارة غروسي الأخيرة لطهران.

وأكد لافونسكي خلال مباحثاته المرئية مع عراقجي اليوم، أن "النمسا على أتم الاستعداد لتعزيز دور الدبلوماسية في هذا الخصوص".

وجاء ذلك خلال الجولة الرابعة من المشاورات السياسية بين طهران وفيينا، التي عقدت يوم الاثنين افتراضيا بحضور مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ووكيل وزارة الشؤون الأوروبية والدولية في النمسا بيتر لافونسكي.

ونوه الجانبان في هذا الاجتماع، بالعلاقات التاريخية القائمة على الصداقة بين إيران والنمسا، كما ناقشا بنحو مسهب آخر التطورات ذات الصلة بالاتفاق النووي.

المصدر: RT + وكالات