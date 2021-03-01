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السودان يستقبل المدمرة "وينستون تشرشل" الأمريكية في ميناء بورتسودان (فيديو)

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السودان يستقبل المدمرة
Reuters EL TAYEB SIDDIG
سفينة بحرية أمريكية ترسو في السودان
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استقبل السودان، صباح اليوم الاثنين، أول مدمرة أمريكية في البلاد، التي تحمل اسم "وينستون تشرشل"، بعد مقاطعة استمرت أكثر من 27 عاما.

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وجرى هذا الاستقبال بحضور قائد القوات البحرية ببورتسودان وعدد من القادة العسكريين، والقائم بالأعمال الأمريكي، والملحق العسكري.

هذا وأعلن أسطول البحر الأسود الروسي، أمس الأحد، أن سفينة حربية تابعة له رست في ميناء بورتسودان السوداني المطل على البحر الأحمر، لأول مرة في تاريخ روسيا المعاصر.

وأكد أسطول البحري الأسود في بيان له أن طاقم الفرقاطة "الأميرال غريغوروفيتش" (وهي مزودة بصواريخ "كاليبر") زار مدينة بورتسودان التي ستستضيف، بموجب الاتفاق المبرم بين حكومتي موسكو والخرطوم، مركزا لوجستيا للبحرية الروسية

وكانت السفارة الأمريكية بالخرطوم قد أعلنت عن وصول سفينة النقل السريع التابعة لقيادة النقل البحري العسكري "يو إس إن إس كارسون سيتي" إلى بورتسودان، يوم الأربعاء الماضي.

المصدر: RT

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