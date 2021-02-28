فرقاطة "الأميرال غريغوروفيتش" الروسية ترسو بميناء بورتسودان (فيديو+صور)

رست اليوم الأحد، سفينة حربية روسية في ميناء بورتسودان السوداني المطل على البحر الأحمر، وفق ما ذكر بيان صادر عن أسطول البحر الأسود الروسي.

وقال بيان الأسطول الروسي إن طاقم فرقاطة "الأميرال غريغوروفيتش" زار مدينة بورتسودان التي ستستضيف، بموجب الاتفاق المبرم بين حكومتي موسكو والخرطوم، مركزا لوجستيا للبحرية الروسية.

RT

RT

وأشار البيان إلى أن الزيارة تستهدف إعادة تمويل السفينة واستراحة طاقمها، بعد مشاركة "الأميرال غريغوروفيتش" في مناورات "أمان 2021" الدولية التي نظمت في بحر العرب منتصف فبراير.

RT

المصدر: RT