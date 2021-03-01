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هجوم بقنابل نارية على مركز شرطة شرقي أثينا

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هجوم بقنابل نارية على مركز شرطة شرقي أثينا
Reuters Alkis Konstantinidis
مواجهة بين متظاهرين والشرطة في أثينا (صورة أرشيفية)
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أفادت صحيفة "كاثمريني" اليونانية بأن نحو 20 شخصا هاجموا مركز شرطة كيسارياني شرقي العاصمة أثينا بالقنابل النارية والحجارة أمس الأحد.

وأوضحت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين، أن المهاجمين كانوا ملثمين، مشيرة إلى أنه لا توجد تقارير عن وقوع إصابات، فيما تضررت دراجتان ناريتان من دراجات دورية الشرطة اليونانية.

وأضافت الصحيفة أنه تم اعتقال 3 من المهاجمين.

المصدر: وكالات

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