هجوم بقنابل نارية على مركز شرطة شرقي أثينا

أفادت صحيفة "كاثمريني" اليونانية بأن نحو 20 شخصا هاجموا مركز شرطة كيسارياني شرقي العاصمة أثينا بالقنابل النارية والحجارة أمس الأحد.

وأوضحت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين، أن المهاجمين كانوا ملثمين، مشيرة إلى أنه لا توجد تقارير عن وقوع إصابات، فيما تضررت دراجتان ناريتان من دراجات دورية الشرطة اليونانية.

وأضافت الصحيفة أنه تم اعتقال 3 من المهاجمين.

#Athens

Three police motorcycles parked in front of the Kaisariani police department were attacked with molotovs earlier today, in solidarity with #koufodinas_hunger_strike. pic.twitter.com/KGQhYH1tbe — th1an1 (@th1an1) February 28, 2021

المصدر: وكالات