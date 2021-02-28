التشيك: قد نستخدم لقاح "سبوتنيك V" الروسي قبل موافقة الاتحاد الأوروبي عليه

قال رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيس، اليوم الأحد، إن بلاده قد تستخدم لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، دون موافقة وكالة الأدوية التابعة للاتحاد الأوروبي (EMA) عليه.

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ويأتي هذا التصريح غداة إعلان الرئيس التشيكي ميلوس زيمان عزمه تقديم طلب إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتزويد بلاده بلقاح فيروس كورونا سبوتنيك V.

وقال زيمان: "في حال كانت المعلومات المقدمة لي صحيحة، فسيتم تقديم الطلب، ولكن بالطبع، ستكون الشهادة ضرورية. ستكون شهادة معهد الدولة التشيكية لمكافحة المخدرات كافية بالنسبة لي".

ووفقا لزعيم حزب "القراصنة" التشيكي إيفان بارتوش، تحدث زيمان في منتصف فبراير لصالح "الطريقة النمساوية والصربية" للتطعيم، والتي بدأت في شراء اللقاح، دون انتظار شهادة الدواء في وكالة الأدوية الأوروبية مقتصرة على الموافقة الوطنية على اللقاح.

وناقش الرئيس مع كبار المسؤولين في التشيك، خلال اجتماع الثلاثاء الماضي، مسألة استخدام تلك الأدوية التي اجتازت عملية التسجيل في وكالة الأدوية الأوروبية لتطعيم السكان، في وقت زار فيه رئيس الوزراء بابيش النمسا وصربيا قبل أسابيع قليلة لدراسة تجربة شراء واستخدام اللقاح الروسي.

ويعد "سبوتنيك V" الذي سجلته حتى اليوم 38 دولة، بين ثلاثة لقاحات أكثر شعبية ضد فيروس كورونا على مستوى العالم.

وتصل فعالية اللقاح الروسي الذي يجري التطعيم به على جرعتين إلى 91.4% حسب نتائج الاختبارات السريرية، مع الحماية بنسبة 100% من خطر الإصابة بحالات خطرة من العدوى.

وتقدر قيمة جرعة واحدة من "سبوتنيك V" (وهو أول لقاح ضد كورونا تم تطويره على مستوى العالم) بـ10 دولارات، ما يجعله متاحا للعالم أجمع.

وينبغي تخزين اللقاح الروسي في درجات حرارة تتراوح بين 2 و8 درجات مئوية فوق الصفر، ما يتيح تخزينه في ثلاجة عادية.

وتزايد الاهتمام الدولي باللقاح الروسي بعد نشر مجلة "لانسيت" الطبية الشهيرة مطلع فبراير الجاري نتائج الاختبارات السريرية التي تؤكد فعاليته العالية.

المصدر: RT + "رويترز"