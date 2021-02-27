الرئيس التشيكي يطلب من بوتين تزويده بلقاح "سبوتنيك V" الروسي

طلب الرئيس التشيكي ميلوس زيمان من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تزويده بلقاح فيروس كورونا سبوتنيك V، مشيرا إلى مناقشة الأمر مع رئيس الوزراء أندريه بابيش.

وقال: "في حال كانت المعلومات المقدمة لي صحيحة، فسيتم تقديم الطلب، ولكن بالطبع، ستكون الشهادة ضرورية. ستكون شهادة معهد الدولة التشيكية لمكافحة المخدرات كافية بالنسبة لي".

ووفقا لزعيم حزب "القراصنة" التشيكي إيفان بارتوش، تحدث زيمان في منتصف فبراير لصالح "الطريقة النمساوية والصربية" للتطعيم، والتي بدأت في شراء اللقاح، دون انتظار شهادة الدواء في وكالة الأدوية الأوروبية مقتصرة على الموافقة الوطنية على اللقاح.

وناقش الرئيس مع كبار المسؤولين في التشيك، خلال اجتماع الثلاثاء الماضي، مسألة استخدام تلك الأدوية التي اجتازت عملية التسجيل في وكالة الأدوية الأوروبية لتطعيم السكان، في وقت زار فيه رئيس الوزراء بابيش النمسا وصربيا قبل أسابيع قليلة لدراسة تجربة شراء واستخدام اللقاح الروسي.

المصدر: "نوفوستي"