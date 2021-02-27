قتيل جراء انفجار في مستشفى جنوب غربي أوكرانيا

لقي شخص على الأقل مصرعه جراء انفجار دوى اليوم السبت في مستشفى بمدينة تشيرنوفتسي الواقعة في جنوب غربي أوكرانيا.

وأعلنت إدارة الطوارئ الأوكرانية أن شخصا على الأقل قتل وأصيب آخر جراء انفجار أسطوانة أوكسجين تسبب في نشوب حريق في غرفة تستضيف مرضى مصابين بفيروس كورونا المستجد في المستشفى رقم واحد في المدينة، مشيرة إلى إجلاء 20 شخصا من المستشفى.

وتمكنت فرق الإطفاء حتى الآن من إخماد الحريق، والتحقيق جار من أجل تحديد ملابسات الحادث.

المصدر: نوفوستي