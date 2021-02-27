إريتريا تنفي ارتكاب قواتها مجزرة في مدينة إثيوبية عريقة بإقليم تيغراي

نفت حكومة إريتريا صحة التقارير عن ارتكاب قواتها أواخر نوفمبر الماضي مجزرة دموية خلفت مئات القتلى في مدينة أكسوم العريقة الواقعة بإقليم تيغراي الإثيوبي.

وكتب وزير الإعلام الإريتري يماني مسقل، على حسابه في "تويتر" أمس الجمعة، أن التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بشأن الحادثة الدموية المزعومة يفتقر إلى المهنية ويمثل "حملة تشهير مسيسة".

#Eritrea is outraged and categorically rejects the preposterous accusations levelled against it by Amnesty International in a fallacious report issued today. The report is largely based on testimonies of some 31 individuals from the Hamdayet Refugee camp in the Sudan. — Yemane G. Meskel (@hawelti) February 26, 2021

وتابع: "تعرب إريتريا عن اشمئزازها ورفضها القاطع للاتهامات المنافية للعقل التي وجهتها إليها منظمة العفو الدولية في تقرير كاذب صدر عنها اليوم".

وأشار الوزير إلى أن المنظمة الحقوقية لم تحاول التأكد من صحة المعلومات المتوفرة لديها أو الحصول على أي معلومات عن الحادثة المزعومة من الجانب الإريتري، لافتا إلى أن تقرير المنظمة يعتمد على إفادات نزلاء في مخيم سوداني فر إليه العديد من أنصار "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" الإثيوبية المتمردة.



بدورها، أعلنت الخارجية الإثيوبية أن تقرير منظمة العفو الدولية يثير "قضايا خطيرة يجب أن تكون مصدر قلق كبير"، مضيفة في الوقت نفسه أن التقرير يعتمد على "معلومات هزيلة".

بدورها، أصدرت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية الرسمية بيانا عن وقائع قتل في أكسوم، ما يعد اعترافا رسميا نادرا من أديس أبابا بمشاركة قوات إريترية في الحملة العسكرية التي جرت في تيغراي العام الماضي.

TIGRAY: KILLING OF CIVILIANS IN AXUM Responding to Amnesty International report on allegations of killings of civilians... Posted by Ethiopian Human Rights Commission on Thursday, February 25, 2021

وأفاد تقرير منظمة العفو الدولية، استنادا إلى اعترافات 41 شاهدا، بأن مئات المدنيين قتلوا خلال المجزرة التي استمرت 24 ساعة في 28-29 نوفمبر الماضي.

ويتطابق هذا التقرير مع التقارير التي أوردتها بعض وسائل الإعلام الغربية، منها "أسوشيتد برس" و"رويترز".

المصدر: RT + وكالة الأنباء الإثيوبية