إثيوبيا.. قوات الحكومة تعلن بسط سيطرتها على مدينتين في إقليم تيغراي المتمرد

أعلنت الحكومة الإثيوبية اليوم الجمعة عن استعادة قواتها السيطرة على مدينتين في إقليم تيغراي المتمرد شمالي البلاد.

وأكد مكتب لجنة حالة الطوارئ الحكومي في بيان له أن قوات حكومة أديس أبابا أحكمت السيطرة على مدينتي أكسوم وأدوا وأجزاء من منطقة آديغرات المجاورة.

ENDF takes full control of Axum, Adwa and the surrounding areas of Adigrat. pic.twitter.com/YXxzbcMZch — Ethiopia State of Emergency Fact Check (@SOEFactCheck) November 20, 2020

وأشار البيان إلى أن القوات الحكومية تواصل تقدمها نحو مدينة آديغرات الواقعة على بعد نحو 115 كم عن عاصمة الإقليم المعارض مدينة ميكيلي.

وأطلقت حكومة أديس أبابا قبل أسبوعين حملة عسكرية في الإقليم، متهمة "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" المعارضة بمهاجمة مواقع للجيش الإثيوبي في المنطقة.

واضطر الألوف من سكان المنطقة للجوء إلى السودان فرارا من الحرب.

المصدر: RT