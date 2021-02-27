 
مباشر

الجبل الأسود تشكر روسيا على لقاح "سبوتنيك V"

أخبار العالم

الجبل الأسود تشكر روسيا على لقاح
Reuters STEVO VASILJEVIC
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/puxd

قدم رئيس وزراء الجبل الأسود زدرافكو كريفوكابيتش الشكر لروسيا على توريدات لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا.

وجاء في بيان لحكومة الجبل الأسود، أن كريفوكابيتش التقى يوم الجمعة مع السفير الروسي في البلاد فلاديسلاف ماسلينيكوف، وأشار خلال اللقاء إلى أن وصول اللقاح الروسي "يعطي الأمل لجميع مواطني الجبل الأسود".

إقرأ المزيد
الجبل الأسود.. بدء حملة التطعيم بلقاح
الجبل الأسود.. بدء حملة التطعيم بلقاح "سبوتنيك V" الروسي

وأكد رئيس الوزراء على أهمية حملة التطعيم بالنسبة لقطاع السياحة في الجبل الأسود، معتبرا أن اللقاح الروسي سيسمح بالتحضير للموسم السياحي الصيفي.

وقد وصلت إلى الجبل الأسود يوم الخميس أول دفعة من لقاح "سبوتنيك V"، قدمتها روسيا.

وقبل ذلك انطلقت في الجبل الأسود حملة التطعيم بلقاح "سبوتنيك V" الروسي الذي قدمته صربيا للبلاد.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا