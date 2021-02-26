بيلاروس تطلق الإنتاج الصناعي للقاح "سبوتنيك V" الروسي نهاية مارس المقبل

أكد وزير الصحة البلاروسي ديمتري بينيفيتش الجمعة، أن مينسك تخطط لإطلاق الإنتاج الصناعي للقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد نهاية شهر مارس المقبل.

وقال: "في غضون شهر سيتم إطلاق الإنتاج الصناعي للقاح، نحن الآن نتحقق من كل شيء، ونجري جميع الأبحاث، ونقدمها إلى الجانب الروسي في غضون شهر، وسيقومون بفحص كل شيء وتأكيد الهوية".

وأضاف: "في نهاية مارس، ستتم تعبئته في زجاجات من قبل الجانب الصناعي في البلاد، وأن حجم الانتاج سيصل إلى 500 ألف جرعة شهريا".

وأشار بينيفيتش في وقت سابق، إلى أن بيلاروس أنتجت مجموعة تجريبية من اللقاح في مصنع "بيلميدبريباراتي".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفي اجتماع مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في سوتشي، الاثنين الماضي، أكد أن "روسيا نقلت التكنولوجيا إلى بيلاروس لإنتاج لقاحات مضادة لفيروس كورونا".

المصدر: "نوفوستي"