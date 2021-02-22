بوتين: آليات التعامل بين روسيا وبيلاروس تعمل جيدا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن آليات التعامل بين روسيا وبيلاروس تعمل جيدا، مؤكدا الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين موسكو ومينسك.

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وفي مستهل لقاء جمعه مع الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في منتجع سوتشي الروسي، قال بوتين: "آليات التعامل فيما بيننا تعمل جيدا، ولا يمضي يوم واحد دون أن يتواصل زملاء من بلدينا فيما بينهم لحل هذه المسألة أو تلك".

وأعرب بوتين عن سروره لعقد لقاء جديد مع نظيره البيلاروسي، مشيرا إلى أن العلاقات بين موسكو ومينسك تحتفظ بمستوى التعامل الاستراتيجي والشراكة، وأن روسيا تبقى أكبر شريك تجاري واقتصادي لبيلاروس، إذ يبلغ نصيب روسيا من مجمل التبادل التجاري البيلاروسي حوالي 50%.

كما لفت الرئيس الروسي إلى أن بلاده تعتبر أكثر مستثمر في الاقتصاد البيلاروسي، الذي تزيد الاستثمارات الروسية فيه على ما يعادل 4 مليارات دولار.

وتابع بوتين أن هناك أواصر ثقافية ولغوية ودينية وتاريخية تربط بين البلدين والشعبين، مضيفا أن العلاقات الثنائية تتطور بنجاح على مستوى الأقاليم الروسية والبيلاروسية.

المصدر: تاس