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أكار: منظومة "إس-400" الروسية لا تشكل خطرا على من لا ينوي مهاجمة تركيا

أخبار العالم

أكار: منظومة
Reuters
منظومة أس 400 الروسية
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شدد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار على أن منظومة "إس-400" الروسية للدفاع الجوي، ستستخدم لمواجهة التهديدات والمخاطر، مشيرا إلى أنها لا تشكل خطرا على من لا ينوي مهاجمة تركيا.

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واستنكر أكار القيود المفروضة على تركيا من قبل الولايات المتحدة، فيما يتعلق بمشروع مقاتلات "إف 35" واصفا إياها بأنها "لا تتوافق مع روح التحالف" في حلف شمال الأطلسي الناتو.

من جهة أخرى، أكد أكار أنه تم الرد بالشكل اللازم على "تحرش مقاتلات يونانية بسفينة أبحاث تركية في بحر إيجة"، قائلا :"هذا الفعل لا يتناسب مع علاقات حسن الجوار".

واقتربت المقاتلات اليونانية مطلع الأسبوع من سفينة "تي جي غي تشمه" التركية مسافة 2 ميل بحري، لتطلق بعدها بالونات حرارية قبل أن تبتعد عن موقع السفينة.

وأفادت مصادر في وزارة الدفاع التركية، بأن الرد كان ضروريا.

وأكدت لـ"الأناضول" أنه تم الرد على المقاتلات اليونانية المتحرشة، دون الكشف عن طبيعة الرد.

 

المصدر: الأناضول

 

 

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